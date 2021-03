In den letzten drei Wochen hat die Börse den Anlegern eine ernste Warnung geschickt: Aktien können auch nach unten gehen. Obwohl der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0), der ikonische Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) und der wachstumsorientierte Nasdaq Composite (WKN:969427) in rekordverdächtigen Erholungsrallyes vom Tiefpunkt der Baisse am 23. März 2020 schwelgen, sind die Bedingungen reif für einen Crash an der Börse. Da Emotionen der primäre Treiber für sehr kurzfristige Preisbewegungen ...

