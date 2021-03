Unterföhring (ots) - Stimmstarker Auftritt: "The Voice Kids" punktet am Samstag in SAT.1 und steigert den Marktanteil deutlich. Die dritte Ausgabe der Blind Auditions erreicht tolle 12,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer und verbucht damit den bisherigen Staffelbestwert. Das ist die beste Blind Audition von VoiceKids seit 2017.Diese Talente haben es am Samstag in die Teams der VoiceKids-Coaches geschafft:TeamSteff:- Emily (12) aus Gelnhausen - HE- Rockzone mit Arian (14), Ruben (13) & Oskar (12) aus Staufenberg - HE- Leila (15) aus Leipzig - SN- Arthur (14) aus Bad Homburg - HETeamFanta:- Elisa (14) aus München - BY- Johannes (15) aus Knittelfeld in der Steiermark - Österreich- Ben (14) aus Berlin - BETeamAlvaro:- Sven (15) aus Weimar - TH- Katarina (9) aus Berlin - BETeamWincent:- Daria (9) aus Hamburg - HH- Kirstin (14) aus Brixen in Südtirol - ItalienDie neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.Team-Übersichten, Zitate der VoiceKids-Coaches, die Talente der nächsten Woche sowie Fotos aus der Show zum Download gibt es auf der Presseseite: presse.sat1.de/TVK2021.Die vierte Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" am 20. März 2021, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.03.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4863200