14.03.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) ATX charttechnisch: Der Höhenflug des ATX hält an. Auch in dieser Woche kann der österreichische Leitindex zulegen und überspringt dabei die 3.100-Punkte-Marke. Damit notiert der ATX nur mehr rund 100 Indexpunkte unter dem Vor-Corona Niveau des Februars letzten Jahres. Der DMI zeigt den Beginn eines neuen kurzfristigen Aufwärtstrends an, viele andere technische Indikatoren drehen ebenfalls wieder auf Kaufen. Interessanter ist der Blick auf die wöchentlichen Candlesticks, hier erkennt man, dass sich der ATX nun endlich von seiner 200-Wochen-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...