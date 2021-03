Es wird ein ruhiger Wochenstart an 14.600 Punkten erwartet. Damit ringt unser DAX um eine Entscheidung: Konsolidierung oder großer Trend? Wir nähern uns einer Antwort an. Voraussetzungen aus der Vorwoche Vergangene Börsenwoche hielt einen neuen Rekord parat aber auch eine beginnende Konsolidierung. Wie in der Woche zuvor waren die Kurse 4 Tage eher stärker und am Freitag schwächer. Es blieb bei einem Wochengewinn von einem Prozent - entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...