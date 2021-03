Unterföhring (ots) - Das ist neu. Im Halbfinale von "The Masked Singer" (Dienstag, 16. März 2021, live um 20:15 Uhr auf ProSieben) lüften erstmals zwei Stars ihre Masken. "Ja, Wahnsinn. Ein Enthüllungshammer jagt den nächsten," freut sich Matthias Opdenhövel. "Sowohl die Zuschauer als auch das Rateteam lagen bislang mit ihren Tipps meist daneben. Im Halbfinale verdoppeln wir den Spaßfaktor und enthüllen gleich zwei Masken. Und so viel kann ich verraten: Es wird weitere Überraschungen geben", verspricht der MaskedSinger-Moderator.Katrin Bauerfeind: "Es ist mir eine Ehre im Halbfinale zu sein!"Schauspielerin, Moderatorin und Comedy-Star Katrin Bauerfeind feiert ihr Debüt neben Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam: "Erstmal ist es mir eine Ehre im Halbfinale zu sein! Ich bin live dabei, wenn gleich zwei Sänger demaskiert werden. Dann freu ich mich natürlich auf Ruth und Rea, weil die beiden sind ja wie ein sehr lange verheiratetes Paar, bei dem man zum Spieleabend eingeladen ist. Und natürlich bin ich sehr gespannt, womit Ruth klamottentechnisch ins Halbfinale einzieht. Für mich alles jetzt schon eine Serie von Highlights." Wie Katrin Bauerfeind das Rateteam auf neue Ideen bringen möchte und was für sie das Besondere an "The Masked Singer" ist, verrät sie im Kurzinterview (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger).Im "The Masked Singer"-Halbfinale singen, tanzen, verwirren und begeistern noch sechs Masken: der DINOSAURIER, der LEOPARD, der FLAMINGO, die SCHILDKRÖTE, der MONSTRONAUT und der STIER. Welche zwei Stars enthüllen ihre Identität? Welche vier Masken ziehen in das Live-Finale der ProSieben-Rateshow ein?Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgs-Show. Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany live aus Köln.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten und während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben. Zusätzlich bietet die App exklusive Hinweise auf die Identitäten der Stars und alle Highlights aus den Shows. Über die Kommentarfunktion können die Zuschauer:innen ihre heißesten Tipps in der MaskedSinger-Community austauschen.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Alle Masken auf Knopfdruck: Hintergrundinfos zu The MaskedSinger, weitere Infos zum Rateteam und die spektakulärsten Momente aus den ersten drei Staffeln gibt es außerdem während jeder Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.Spannender Talk im "The Masked Singer"-Podcast: Annemarie Carpendale und Tom Beck lassen im "The Masked Singer"-Podcast jede Live-Show Revue passieren: Wie waren die Performances? Was war am Verrücktesten? Welche Stars vermuten sie unter den Masken? Jeden Mittwochmorgen ab 8:00 Uhr exklusiv und kostenlos auf FYEO."The Masked Singer" - Halbfinale am Dienstag, 16. März 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos zur Show und den Masken sowie Fotos zum Download auf der Presseseite (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger) und in der Online-Welt (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer).Hashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4863215