Berlin (ots) - EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sieht für die Automobilindustrie in der EU angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel einen tief greifenden Umbruch voraus. "Es wird auch in Zukunft in der Branche viele Jobs geben, aber es werden andere Jobs sein", sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die Automobilindustrie in Europa sei bei der Elektromobilität langsamer gewesen als Unternehmen in anderen Teilen der Welt, kritisierte Timmermans. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass die Pkw-Industrie in der EU zügig die flächendeckende Einführung von E-Autos schaffen könne. Auch wenn viele es sich heute noch nicht leisten können, wollten viele Bürgerinnen und Bürger auf E-Autos umsteigen, sagte Timmermans zur Begründung.Bis zum Sommer will die EU-Kommission einen Vorschlag zu verschärften CO2-Grenzwerten machen. Er wisse, dass es "viele Widerstände in der Automobilindustrie" gebe, sagte Timmermans. Nach seinen Worten habe es in der Vergangenheit regelmäßig aus der Branche geheißen, dass neue Vorgaben für Grenzwerte unmöglich zu schaffen seien. "Und dennoch haben wir gerade in diesem letzten Jahr gesehen, dass die Automobilindustrie es dann doch geschafft hat", sagte der Kommissionsvize.https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-kommissionsvize-timmermans-bei-der-bestellung-der-impfstoffe-wurden-fehler-gemacht/27002520.html