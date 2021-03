Köln (ots) - 7.10 Uhr, Volker Wissing, FDP, Thema: Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz7.35 Uhr, Saskia Esken, SPD, Bundesvorsitzende, Thema: Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz8.05 Uhr, Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär. Thema: Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz8.35 Uhr, Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer Bündnis90/Die Grünen, Thema: Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzPressekontakt:Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.deRedaktion: Martin HövelWDR Kommunikation, kommunikation@wdr.de, Tel. 0221 220 7100Agentur Ulrike Boldt, Tel. 0172 2439200Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4863488