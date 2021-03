Warren Buffett kann auf eine erfolgreiche, jahrzehntelange Investmentkarriere zurückblicken. Seine Kapitalanlagen haben den Starinvestor zum Multimilliardär gemacht. Eine der Erfolgsinvestitionen tätigte Buffett vor rund 13 Jahren in China - in eine Aktie, die sich seitdem als Renditemaschine erwiesen hat.? Buffett hat BYD-Aktien zu 8 HKD gekauft ? Investment hat sich vervielfacht? Milliardenerlös für den Starinvestor möglichDie Rede ist vom chinesischen Mischkonzern BYD, was für ...

