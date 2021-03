Nachhaltiges Investieren bzw. Sustainable Investing hat sich vom "nice to have" zum "must have" entwickelt. Mittlerweile haben viele empirische Studien zudem gezeigt, dass Investoren, die "grün" anlegen, nicht auf Rendite verzichten müssen. Vielmehr gibt es Hinweise, dass mit einer geschickten Gewichtung der ESG-Faktoren - diese stehen für Environment, Social, Governance - sogar ein verbessertes Rendite-Risiko-Verhältnis erzielt werden kann. Wir zeigen Ihnen drei ESG-Aktien, mit denen Sie im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig outperformen werden!

