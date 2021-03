Berlin (ots) - ACHTUNG, SPERRFRIST MO., 15.03.2021 / 6.00 Uhr:Vital- und Fitnessbrote, die in Supermärkten und Discountern angeboten werden, versprechen Verbraucher*innen gesundheitlichen Nutzen, ohne dafür einen Nachweis zu haben. Mit Slogans wie "Verringert die Müdigkeit" und "Hält den normalen Cholesterinspiegel" wird Käufer*innen suggeriert, sie würden durch den Verzehr besondere Gesundheitseffekte erzielen.Das rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT ist bei Recherchen zu derartigen Broten in Berlin und Brandenburg auf etliche Mogelpackungen gestoßen.So bezeichnet zum Beispiel eine Großbäckerei ein Brot mit Karottenzusatz als Vital- und Vitaminbrot. Rechnet man jedoch aus, wieviel Gemüse wirklich in einer Scheibe Brot steckt, dann sei das " Augenauswischerei" und gebe dem Produkt nur ein gesundes Image, kritisiert Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin gegenüber SUPER.MARKT.Hinzu kommt: Viele Hersteller färben ihr Brot mit Karamell- oder Zuckersirup braun, um dem Produkt ein gesunderes Vollkorn-Image zu geben, erklärt die Ernährungsexpertin weiter. "Der Verbraucher hat gelernt: dunkles Brot ist gesund, denn in der Regel sind Vollkornprodukte dunkler. Das hat sich die Industrie aber natürlich zu nutze gemacht, dass der Verbraucher das gelernt hat, und färbt ihr Brot. Davon sollten sich Verbraucher wirklich nicht täuschen lassen. Denn gesunde Vollkorninhaltsstoffe stecken nur drin, wenn es auch wirklich drauf steht."Das Interesse der Kunden an gesunder Ernährung hat vor allem einen hohen Preis. So hat der rbb bei seinen Stichproben Preisunterschiede gegenüber vergleichbaren Broten ohne zusätzliche Gesundheitsversprechen von bis zu 43 % gefunden.Mehr Informationen: Verbrauchermagazin SUPER.MARKT, rbb, 15.03.2021, 20.15 Uhrrbb-online.de/supermarktPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTTel.: 030 - 97993 - 22777Ihr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4863428