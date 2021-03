Am Aktienmarkt stehen die Zeichen auf Sturm: Mit diesem Goldproduzenten sind Sie bestens gerüstet!

Anzeige / Werbung

In der letzten Woche unterstützte ein erneuter Anstieg der US-Anleiherenditen den USD und löste neue Verkäufe rund um den Goldpreis aus.

Im Fokus der kommenden Handelswoche dürfte ganz eindeutig die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch stehen, von der wir als Marktteilnehmer uns nähere Hinweise auf deren Erwartungen an die wirtschaftliche Erholung und die zukünftige Geldpolitik erhoffen.

Man muss inzwischen den Eindruck haben, als ob die US-Notenbank FED den Goldpreis mit System bekämpft.

Es ist also mehr als wahrscheinlich das die Turbolenzen am Goldmarkt auch in den nächsten Wochen und Monaten anhalten werden. Anders gesagt:

Am Aktienmarkt stehen die Zeichen auf Sturm

Eine Goldaktie die auch in diesen stürmischen Zeiten in Ihr Depot gehört ist die des viertgrößten Royaltie und Streaming Goldproduzenten der Welt:

Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR)

Wir hatten unseren Lesern und Leserinnen das Unternehmen erstmals im Oktober 2019 vorgestellt und möchten heute ein weiteres Update geben.

Vorab sollten Sie sich unbedingt noch das Investoren-Update mit Präsident und CEO Sandeep Singh und Jochen Staiger (CEO Swiss Resource Capial AG) ansehen.

Zusammenfassung

Osisko Gold Royalties hält über 140 Lizenzgebühren ,

Streams und Edelmetallabnahmen und generiert Cashflow aus 17 Projekten .

Der nächste große Schritt für das Unternehmen wird die Erweiterung der kanadischen Malartic-Mine in den Untergrund sein, wo sich die Hälfte der vorhandenen Ressource befindet.

Dies wird den Cashflow aus dem Projekt erheblich steigern.

Osisko Gold Royalties erzielt eine Marge von 97% auf alle Cashflows

und zahlt seinen Aktionären eine konstante Dividende .

Die zurechenbare Produktion von Osisko belief sich im vierten Quartal auf 18.829 Unzen Goldäquivalent .

Die Umsatzerlöse stiegen, aber der operative Cashflow und das Nettoergebnis gingen zurück

Osisko Gold Royalties haben die Ausgliederung von Osisko Development abgeschlossen.

Die kanadische Malartic-Mine wird zu einer noch größeren Cash-Cow als ursprünglich erwartet.

Die Leitlinien für 2021 versprechen eine zurechenbare Produktion von 78.000 bis 82.000 Unzen Goldäquivalent

Die Zahlen sind gut, insbesondere die Tatsache, dass Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) wieder auf das Produktionsniveau vor der Krise zurückkehren konnte, ist positiv.

Daneben ereigneten sich im vierten Quartal oder kurz nach dessen Ende mehrere andere wichtige Ereignisse, die die Zukunft des Unternehmens prägen werden:

Wie wir erfahren haben betrug die im vierten Quartal zuzurechnende Goldäquivalentproduktion 18.829 Unzen.

Dies ist der höchste Wert seit dem vierten Quartal 2019.

Osisko kehrte schließlich auf das Niveau vor der Falldemie zurück.

Im Vergleich zum dritten Quartal stieg die zurechenbare Produktion um 12,5% und im Vergleich zum katastrophalen zweiten Quartal sogar um 52%.

Die zurechenbare Gesamtproduktion für 2020 belief sich auf 66.113 Unzen. von Goldäquivalent, was bedeutet, dass die eigenen Ziele von 63.500-65.500 Unzen. Geschlagen wurden.

Nach den neu veröffentlichten Leitlinien für 2021 sollte die zurechenbare Produktion auf 78.000 bis 82.000 Unzen steigen. von Goldäquivalent.

Das entspricht 19.500 bis 20.500 Unzen pro Quartal im Durchschnitt.

Quelle: Peter Arendas unter Verwendung der Daten von Osisko Gold Royalties

Die verbesserten Goldverkäufe im dritten Quartal konnten den Rückgang des Goldpreises jedoch mehr als ausgleichen.

Daher stiegen die Einnahmen auf 51,6 Millionen US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit dem dritten Quartal 2019, als Pretium Resources ( PVG ) die Abnahmevereinbarung für die Brucejack-Mine zurückkaufte.

Andererseits verringerte sich der operative Cashflow von 27,1 Mio. USD im dritten Quartal auf 26,1 Mio. USD im vierten Quartal. Auch der Nettogewinn ging von 9,4 Mio. USD auf 3,7 Mio. USD zurück.

Die gute Nachricht ist, dass Osisko Gold Royalties über 330 Millionen US-Dollar verfügt, die noch nicht aus der Kreditfazilität entnommen wurden.

Das wichtigste Ereignis im vierten Quartal war die

Ausgliederung von Osisko Development

Osisko Development erhielt das Cariboo Gold-Projekt, das Bonanza Ledge II-Projekt und das San Antonio-Projekt sowie einige andere Projekte und marktfähige Wertpapiere im Wert von ca. 116 Mio. CAD (bereits im Oktober).

Diese Transaktion soll Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) helfen, sich auf das Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft zu konzentrieren, während sich die 77,9% ige Tochtergesellschaft auf die Entwicklung des Bergbauvermögens konzentrieren wird.

Ein sehr wichtiges Ereignis ereignete sich am 16. Februar!

Agnico Eagle Mines ( AEM ) und Yamana Gold ( AUY ) genehmigten den Bau des Odyssey-Untergrundprojekts in der kanadischen Malartic-Mine.

Dies wird die Lebensdauer der Mine von 2028 bis mindestens 2039 verlängern!

Darüber hinaus sollte die unterirdische Produktion im Vergleich zu den ursprünglichen Projektionen 545.000 Unzen Gold pro Jahr betragen.

Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) besitzt eine 3-5% NSR-Lizenzgebühr aus der unterirdischen Mine. Die unterirdischen Lizenzgebühren sollten im Jahr 2023 beginnen.

Dividende für das erste Quartal beschlossen

Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) hat außerdem die Dividende für das erste Quartal in Höhe von 0,05 CAD (0,04 USD) pro Aktie beschlossen.

Nach der Annualisierung der Dividende auf 0,16 USD beträgt die Dividendenrendite zum aktuellen Aktienkurs 1,42%.

Die Dividende wird am 15. April ausgezahlt, der Stichtag ist der 31. März.

Smarte Anleger wissen: Dividenden sind bekanntlich die neuen Zinsen.

Fazit:

Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) gehört zu den besten Gold Aktien 2021

Abschließend vier Gründe die für Sie als Anleger die für einen Kauf der Aktie des viertgrößten Royaltie und Streaming Goldproduzenten der Welt Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) sprechen

Die zurechenbare Goldäquivalentproduktion kehrte auf das Vorkrisenniveau zurück. Das Spin-out von Osisko Development scheint ein guter Schritt zu sein. Die Einnahmen verbesserten sich. Canadian Malartic wird für Osisko eine noch größere Cash-Cow .

Osisko Gold Royalties Ltd. (WKN: A115K2 / ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) ist eigentlich eine dieser Aktien, mit der Sie als Anleger wenig falsch machen können!

KAUFEN - ZURÜCKLEHNEN - GELD VERDIENEN !!!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

