DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinsen weiter im Blick

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien schält sich am Montag kein einheitlicher Trend heraus. Die Vorgaben von der Wall Street sind gemischt mit einem festen Dow-Jones-Index und Abgaben bei Technologiewerten im Nasdaq, letztere gedrückt durch weiter steigende Marktzinsen. Teilnehmer sprechen von einem zögerlichen und abwartenden Handel und der Suche nach Impulsen. Neue Konjunkturdaten aus China und Japan verfehlen bislang noch ihre Wirkung - in China haben Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz in den ersten Beiden Monaten stärker zugelegt als von Ökonomen erwartet.

In Tokio tendiert der Nikkei-225 wenig verändert, nachdem die Maschinenbauaufträge gegen den Vormonat nicht ganz so stark nachgaben wie befürchtet. Gewinne verzeichnen Automobil- und Finanzwerte, insbesondere erstere getragen vom weiter nachgebenden Yen. Honda Motor gewinnen 3,2 und Mitsubishi UFJ Financial Group 2,2 Prozent.

Rakuten schießen um weitere 20 Prozent nach oben, weil Japan Post Holdings (+2,8%) einen Anteil von 8,3 Prozent für 1,38 Milliarden Dollar übernehmen wird. Berichte über eine geplante Partnerschaft hatten den Kurs des E-Commerce-Unternehmens schon am Freitag befeuert. Gesucht sind auch die Aktien von Fluggesellschaften und Eisenbahnunternehmen, denn die Regierung in Tokio erwägt laut einem Bericht, den Notfallstatus für die Region Tokio zu beenden. ANA Holdings, Japan Airlines und Seibu Holdings gewinnen jeweils über 3 Prozent.

Xiaomi mit Gerichtsurteil gesucht

In Schanghai werden Verluste von rund einem halben Prozent verzeichnet, nach einer kurzen Erholung im frühen Geschäft. Deutlicher abwärts geht es mit dem Chinext (-2,3 Prozent), der vor allem technologielastige Start-up-Unternehmen abbildet. Die Experten von Bohai Securities rechnen mit weiterer Schwäche in nächster Zeit, weil sie die Erholung der Vorwoche nur als technische Gegenreaktion werten.

Dagegen geht es in Hongkong - wenn auch nach bereits deutlich höheren Aufschlägen - um 0,6 Prozent nach oben. Hier rechnet KGI Securities in der kommenden Zeit nur mit einer flauen Dynamik und wenig Bewegung.

In Südkorea lasten Abgaben bei Pharma- und Chemiewerten auf dem Kospi, der 0,2 Prozent im Minus liegt. Woori Financial Group steigern sich um 1 Prozent nach Berichten, wonach die Bank in Taiwan ESG-Anleihen im Volumen von 200 Millionen Dollar emittiert hat.

Die Aktien des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi verteuern sich in Hongkong um nahezu 10 Prozent. Ein US-Bundesgericht hat die Sanktionen gegen Xiaomi ausgesetzt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.774,60 +0,12% +2,85% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.774,01 +0,19% +8,28% 07:00 Kospi (Seoul) 3.053,18 -0,04% +6,25% 07:00 Schanghai-Comp. 3.427,27 -0,75% -1,32% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.928,40 +0,57% +5,56% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.104,66 +0,31% +8,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.620,55 +0,30% -0,71% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:37 % YTD EUR/USD 1,1939 -0,1% 1,1948 1,1941 -2,3% EUR/JPY 130,35 +0,0% 130,32 130,18 +3,4% EUR/GBP 0,8575 -0,1% 0,8580 0,8565 -4,0% GBP/USD 1,3923 -0,0% 1,3924 1,3940 +1,8% USD/JPY 109,18 +0,1% 109,08 109,03 +5,8% USD/KRW 1136,50 +0,5% 1136,50 1135,60 +4,7% USD/CNY 6,5085 +0,2% 6,5085 6,4995 -0,3% USD/CNH 6,5119 +0,2% 6,5003 6,5017 +0,1% USD/HKD 7,7636 +0,0% 7,7636 7,7616 +0,2% AUD/USD 0,7743 -0,1% 0,7753 0,7749 +0,5% NZD/USD 0,7194 +0,2% 0,7176 0,7186 +0,1% Bitcoin BTC/USD 59.856,00 -0,5% 60.174,75 56.742,00 +106,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,15 65,61 +0,8% 0,54 +35,9% Brent/ICE 69,73 69,22 +0,7% 0,51 +34,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.725,01 1.728,01 -0,2% -3,00 -9,1% Silber (Spot) 25,91 26,06 -0,6% -0,15 -1,8% Platin (Spot) 1.207,50 1.205,70 +0,1% +1,80 +12,8% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,3% -0,01 +17,5% ===

March 15, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)

