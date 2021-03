Der Anbieter digitaler Werbeplatzierung The Trade Desk (WKN: A2ARCV) ist im Moment ein fantastisches Schnäppchen. Das rasante Wachstum der Aktie im Jahr 2020 hat sich in den letzten Monaten in eine Talfahrt verwandelt - aber aus den falschen Gründen. The Trade Desk wird 33 % unter den Allzeithochs vom Dezember gehandelt. Der Grund für den Rückgang scheint mir tatsächlich ein Treiber für zukünftiges Geschäftswachstum zu sein. Was ist da los bei The Trade Desk? Das Hauptargument gegen The Trade Desk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...