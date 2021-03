Die Immofinanz AG macht im Übernahmepoker ernst und kündigt an ein Übernahmeangebot für die S Immo AG zu legen. Für 18,04 Euro (abzüglich Dividende) möchte man die Mehrheit an der S Immo AG übernehmen. Bisher hält man bereits 26,49 Prozent am Mitbewerber. Das Angebot war von Marktinsidern bereits länger erwartet worden, sitzt die Immofinanz AG doch auf viel Cash. Eine der Bedingungen des Angebots ...

