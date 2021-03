Wochenausblick: Jahreszahlen der Automobilhersteller sowie wichtige Zinssatzentscheidungen

Werbung



Auch in dieser Woche dominieren wieder die Jahresberichte vieler Konzerne für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. So präsentieren unter anderem die Automobilhersteller VW und BMW sowie der Flughafenbetreiber Fraport ihre Zahlen. Gleichzeitig spielen auch Konjunkturindikatoren, wie die Zinssatzentscheidung der Fed am Mittwoch, eine wichtige Rolle.



Montag

Zum Start in die neue Handelswoche werden um 03:00 Uhr in der Früh die Einzelhandelsumsätze aus China bekannt gegeben. Um 06:50 Uhr setzt sich mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen von Grand City Properties auch in dieser Woche die Berichtssaison fort. Wenig später folgt um 07:30 Uhr der SDAX®-Konzern Salzgitter. Das Wertpapier des Stahlunternehmens legte seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich zu, sodass abzuwarten bleibt, wie das Konzernergebnis 2020 letztendlich ausgefallen ist. Den Abschluss des Tages markiert schließlich um 22 Uhr die Veröffentlichung der Jahreszahlen der Morphosys AG.





Dienstag

Der Dienstag wird von zahlreichen Jahreszahlenveröffentlichungen dominiert. Den Startschuss geben RWE, Fraport, Wacker Chemie sowie Zalando um 07:00 Uhr. Insbesondere der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport litt 2020 unter den Reisebeschränkungen und verzeichnete einen deutlichen Einbruch der Passagierzahlen. Um 07:30 Uhr lässt auch der Automobilhersteller Volkswagen in seine Bücher blicken. Zuletzt schlug die Nachricht, dass Chefstratege Michael Jost den DAX®-Konzern verlassen wird, hohe Wellen. Zur Mittagszeit um 13:30 Uhr erreicht die Anleger schließlich noch mit den Einzelhandelsumsätzen auf Monatsbasis ein wichtiger Konjunkturindikator aus den Vereinigten Staaten.

Mittwoch

Nach Volkswagen am Dienstag folgt am Mittwochmorgen um 07:30 Uhr der nächste deutsche Automobilhersteller mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020. Dabei handelt es sich um den bayrischen Autokonzern BMW. Ab 09:00 Uhr steht das Management in der Jahrespressekonferenz Rede und Antwort. Außerdem veröffentlicht der Versicherungsriese Munich Re seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr um 07:30 Uhr. Zum Abend sollten Anleger insbesondere der Zinssatzentscheidung der US-amerikanischen Notenbank Fed ihre Aufmerksamkeit schenken. Um 19:00 Uhr verkündet diese den Zinssatz, der für Banken, Sparer und Kreditnehmer gilt. Auch der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar kann durch diese Entscheidung beeinflusst werden. Gleichzeitig veröffentlicht die Federal Reserve Bank (Fed) auch die FOMC Wirtschaftsprojektion. Dieser Bericht liefert eine Projektion über die Inflation und das Wirtschaftswachstum der kommenden 2 Jahre.

Donnerstag

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement legt am Donnerstagmorgen um 07:00 Uhr die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor. Bereits im Februar verkündete das Unternehmen, dass man das Corona-Jahr besser abgeschlossen hätte als erwartet. Die detaillierten Zahlen sollen Aufschluss über weitere Entwicklungen geben. Außerdem bieten der Logistikkonzern Hapag-Lloyd sowie das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall um 07:30 Uhr einen Einblick in ihre Bücher. Um 13 Uhr geht der Blick dann nach Großbritannien. Dort wird die Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung veröffentlicht sowie über das Anleihekaufprogramm und die Zinssatzentscheidung der Bank of England informiert. Anleger sollten dabei den Wechselkurs von EUR/GBP im Auge behalten. Zum Abschluss des Tages veröffentlicht der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike die Zahlen für das dritte Quartal.

Freitag

Zum Wochenausklang präsentiert das IT-Unternehmen Bechtle AG die detaillierten Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Zuletzt ist der Konzern durch einen Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, bezüglich eines digitalen Impfpasses, positiv ins Licht gerückt.

