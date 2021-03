The following instruments on XETRA do have their first trading 15.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.03.2021Aktien1 KYG394071040 Glory Land Co. Ltd.2 CNE1000048G6 RemeGen Co. Ltd.3 JE00BLD8Y945 CoinShares International Ltd.4 KYG6470A1085 New Oriental Education & Technology Group Inc.5 CNE1000001C4 Tianjin Jinran Public Utilities Co. Ltd.6 USU8884H1033 tinyBuild Inc.7 GB00BN33TR63 Virgin Wines UK PLC8 KYG2072S1003 Cheerwin Group Ltd.9 SE0014262218 Coegin Pharma AB10 CA74641T1066 Purpose Marijuana Opportunities Fund11 US2936031069 Entain PLC12 ROTGNTACNOR8 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.13 US5237684064 Lee Enterprises Inc.14 CA75686Y7028 Red Pine Exploration Inc.15 CA05337L3048 Avalon Advanced Materials Inc.Anleihen/ETF1 XS2317288301 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.2 XS2314675997 European Investment Bank (EIB)3 GB00BNNGP668 Großbritannien und Nord-Irland4 AU3CB0278554 The Toronto-Dominion Bank5 DE000DD5AV35 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000DD5AV50 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000DD5AV43 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 DE000DD5AV27 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 FR0014002G36 SAFRAN10 FR0014002G44 SAFRAN11 DE000HLB20A3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 XS1961767487 Toyota Finance Australia Ltd.13 DE000A3H2T47 RAMFORT GmbH14 IE00BMYDBG17 FlexShares Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF - USD Accumulating15 IE00BMYDBM76 FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF - USD Distributing16 DE000A3GNQ18 WisdomTree Core Physical Gold