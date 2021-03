Denver (ots/PRNewswire) - Die Entwicklung der Lumen-Plattform führte 2020 zu mehreren wichtigen ProdukteinführungenLumen Technologies (NYSE: LUMN), wurde im März 2021 zum "Leader" im Gartner Magic Quadrant für weltweite Netzwerkdienste ernannt. In dem Bericht wurden Netzwerkdienstanbieter hinsichtlich ihrer Ausführungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision bewertet.Lesen Sie den Gartner Magic Quadrant-Bericht für weltweite Netzwerkdienste vom März 2021: https://pages.lumentech.com/Gartner-Magic-Quadrant-Network-Services-LP.html"Wir glauben, dass die Würdigung von Lumen als führender Anbieter im Magic Quadrant-Bericht zeigt, dass die Branche unser Engagement dafür anerkennt, unsere Kunden erfolgreich in die Industrie 4.0 zu begleiten", erklärte Shaun Andrews, Chief Marketing Officer bei Lumen Technologies. "Wir haben eine Plattform aufgebaut, die auf Netzwerkdiensten basiert und genau die Geschäftslösungen bietet, die Kunden benötigen, um riesige Datenmengen zu erfassen, zu analysieren und zu verarbeiten. Wir werden uns nicht auf unserem Titel als Leader ausruhen. Wir investieren in diese Plattform und werden weiterhin Verbesserungen für neue Produkte und das Kundenerlebnis liefern."Lumen hat seine Vision im Jahr 2020 umgesetzt, den menschlichen Fortschritt durch Technologie mit wegweisenden Produktlösungen auf Grundlage der Lumen-Plattform voranzutreiben. Dazu gehören:- Lumen Edge Cloud-Lösungen- Ein digitales Self-Service-Einkaufserlebnis für Netzwerk- und Sicherheitsdienste - Lumen Hyper WAN und DDoS Hyper- Virtualisierte Netzwerkdienste - Adaptive Virtual Services- Erweiterung der SD-WAN-Angebote- Wichtige Verbesserungen der Portal/API-FunktionenMithilfe seiner adaptiven Netzwerkfunktionen konnte Lumen außerdem schnell und nahtlos die neuen Anforderungen erfüllen, die in der frühen Phase der Pandemie an weltweit tätige Unternehmen gestellt wurden. Das Netzwerk von Lumen erkannte die Verschiebung sofort und nutzte die vorhandenen Kapazitäten im Backbone-Netzwerk, um von überall aus verbesserte Lösungen mit integrierter Sicherheit zum Schutz der Kundendaten und der Geschäftskontinuität bereitzustellen.Zusätzliche Leistungen:- Lesen Sie unsere Lumen Edge Compute-Ankündigung: https://news.lumen.com/2020-12-08-Enterprise-customers-can-tap-into-the-power-of-the-Lumen-platform-with-Lumen-R-Edge-Compute- Lesen Sie unsere Ankündigung zum digitalen Einkaufserlebnis bei Lumen: https://news.lumen.com/2020-10-19-Lumen-launches-new-digital-buying-experience- Erfahren Sie mehr über die Adaptive Virtual Services von Lumen: https://news.lumen.com/lumen-lede?item=896*Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu LumenLumen wird von der Überzeugung geleitet, dass die Menschheit am besten ist, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, voranbringt. Mit 450.000 Glasfasermeilen für Kunden in mehr als 60 Ländern, liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Gemeinden dabei zu unterstützen, großartige Erfahrungen bereitzustellen.Mehr zu den Netzwerk-, Edge-Cloud-, Sicherheits- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen von Lumen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie auf news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies und YouTube: /lumentechnologies. Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken von Lumen Technologies, LLC in den Vereinigten Staaten. Lumen Technologies, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CenturyLink, Inc.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1450809/Lumen_Technologies_Shaun_Andrews.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1452398/Lumen_Gartner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpgPressekontakt:Stephanie MeisseLumenstephanie.n.meisse@lumen.com419-755-8433Original-Content von: Lumen Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148266/4863571