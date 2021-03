Der DAX startet nach der Rekordwoche mit vier Allzeithochs am Montag etwas schwächer und verliert 0,4 Prozent auf 14.512 Punkte. Um diese Zeit vor einem Jahr hatte der Pandemieausbruch und eine einsetzende Panik an den Börsen den deutschen Leitindex noch in Richtung der 8.000 Punkte-Markte einbrechen lassen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...