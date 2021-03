Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Versprechen der EZB, mit der flexiblen Nutzung des Pandemie-Kaufprogramms für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen und einen unerwünschten Renditeanstieg zu verhindern, hat den Rentenmarkt nur kurzzeitig gestützt, so die Analysten der Helaba.Belastet habe der erneute Renditeanstieg in den USA. Der dortige Impffortschritt, das in Kraft getretene Hilfspaket und die positiven Konjunkturperspektiven würden die Inflationserwartungen steigen lassen. Zudem gebe es vonseiten der US-Notenbank keine Signale, gegen den Renditeanstieg vorzugehen. Daher wundere es nicht, dass die Renditedifferenz zwischen den USA und Deutschland weiter steige. Der Spread im 10-jährigen Laufzeitbereich habe mit über 190 BP das höchste Niveau seit über einem Jahr erreicht. Bei 30-jährigen Anleihen markiere der Spread mit über 210 BP den höchsten Stand seit November 2019. ...

