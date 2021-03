++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich flach ++ Zweitrangige Daten aus den USA und Kanada ++ Biden hält eine Rede um 18:45 Uhr ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung hin, nach dem gemischten Handel in Asien. Die Zentralbanken werden in der zweiten Wochenhälfte inmitten einer Welle von geldpolitischen Entscheidungen im Fokus stehen. Der Zinsentscheid der Fed am Mittwoch um 19:00 Uhr wird die Schlüsselentscheidung sein. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...