Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Er scheint damit zumindest in der Eröffnungsphase an die trotz einer Schwäche vor dem Wochenende insgesamt starke Vorwoche anzuknüpfen. Die Vorgaben aus den USA präsentieren sich nach einem zuletzt verschiedentlich gesehenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...