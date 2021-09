Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch im Plus erwartet. Der Start in den September dürfte somit positiv ausfallen. Im August hatte der SMI - trotz der zuletzt leichten Abwärtstendenz - insgesamt um knapp 2 Prozent zugelegt, die Avancen seit Anfang Jahr belaufen sich damit inzwischen auf fast 16 Prozent. ...

