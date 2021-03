Krypto Update: Bitcoins werden knapp. Sind Cardano & Polkadot das bessere Ethereum?

Und der nächste Krypto-Blockbuster mit Markus Miller & Richy! Um keine Zeit zu verlieren, gibt's die Themen direkt im Schnelldurchlauf: Knappe Bitcoin-Ressourcen an Krypto-Börsen, ein Bewertungs-Vergleich von BTC und Fiat-Währungen, zunehmende Dynamik bei Krypto-Geldautomaten, Blick auf die Ethereum-Alternativen Cardano & Polkadot, das Phänomen der NFTs, also Non Fungible Token und die wichtigste Formel in der Krypto-Welt!

