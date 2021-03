Nach dem Erfolg im Vorjahr und aufgrund des großen Interesses der jüngeren Generation am Thema Nachhaltigkeit startet Reply eine neue Online-Investment-Challenge. Der internationale Wettbewerb richtet sich an Studenten sowie junge Berufstätige und zielt darauf ab, dass Teilnehmer lernen, nachhaltig zu investieren.

Im zweiten Jahr in Folge präsentiert Reply die Investment Challenge gemeinsam mit der Banca Generali. Italiens führende Privatbank mit Fokus auf nachhaltige Investitionen begleitet die Teilnehmer durch die verschiedenen Stufen des Wettbewerbs.

Die diesjährige Ausgabe wird von MainStreet Partners und der MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business unterstützt. MainStreet Partners, ein in London ansässiges Unternehmen, das sich auf nachhaltige Investments und Portfolio-Analysen spezialisiert hat, stellt die ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für den Wettbewerb bereit. Die MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business begleitet die Sustainable Investment Challenge als weiterer Partner. Die Universität zeichnet sich durch ihr Engagement für Projekte mit einem starken Praxisbezug und durch innovative Projekte wie die Reply Challenge im Bereich Finanzen und Finanzinvestitionen aus.

Teilnehmer aus aller Welt verfügen in der Challenge über ein virtuelles Startkapital in Höhe von einer Million Dollar, um in Echtzeit auf dem US-Markt zu handeln. Dabei vertiefen sie ihr Wissen über ESG-Ratings und verbessern ihr Grundwissen über Finanzen und Investitionen. Das Ziel der Challenge ist es, Teilnehmern zu helfen, die besten Unternehmen zu identifizieren und so zu investieren, dass ein nachhaltig-positiver Effekt für die nachkommenden Generationen entsteht.

Die Registrierungsphase läuft vom 8. März bis 16. April 2021. Teilnehmer haben die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld über Tutorials, Online-Schulungen und Übungsaufgaben die Grundlagen von nachhaltigem Investment und ESG zu erlernen.

Während der Qualifikationsphase vom 19. bis 30. April 2021 werden die Portfolios mit einer Million Dollar ausgestattet und alle Teilnehmer treten online gegeneinander an. Sie werden auf Basis ihrer nachhaltigen Investitionsentscheidungen eingestuft und bewertet.

Die 100 besten Trader, die ihre Gewinne durch Investitionen in die am höchsten ESG-bewerteten Unternehmen maximieren, kommen in die Finalrunde am 12. und 14. Mai 2021. Die drei Gewinner erhalten jeweils einen Preis.

Der Investment-Wettbewerb ist Teil des Reply Challenges-Programms, das auf Trends in den Bereichen Coding, Kreativität, Cybersecurity und im Finanzwesen abzielt. Im letzten Jahr gab es mehr als 8.400 Teilnehmer an der ersten Reply Investment Challenge; insgesamt haben sich seit 2018 bereits mehr als 100.000 Talente der Reply Challenges-Community angeschlossen.

Die Registrierung für die "Reply Sustainable Investment Challenge" ist bis zum 16. April 2021 unter challenges.reply.com möglich.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Banca Generali

Die Banca Generali ist eine führende italienische Privatbank. Sie ist auf die Finanzplanung und Vermögensabsicherung für Kunden spezialisiert und verfügt über ein Netzwerk von hochqualifizierten Privatbankiers. Die Strategie des Unternehmens basiert auf vier Schlüsselelementen: qualifizierte Beratung durch Fachleute, die auf den Schutz von Familienvermögen spezialisiert sind und bei der Zukunftsplanung unterstützen; ein hochmodernes Produktportfolio mit Lösungen, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind; innovative Vermögensverwaltungsdienstleistungen für die Betreuung von Sach- und Finanzvermögen; sowie innovative Tools, die Technologien nutzen, um das Vertrauen zwischen Berater und Kunde zu stärken. Die Mission der Bank unterstreicht, wie wichtig es ist, einen langfristigen, vertrauenswürdigen Berater an der Seite des Kunden zu haben, der sich um seine Lebensplanung und seine Projekte kümmert. Seit November 2006 an der Mailänder Börse notiert und zu 50,1% von der Assicurazioni Generali Gruppe die für über 180 Jahre internationale Solidität und Sicherheit steht verwaltet die Bank im Auftrag ihrer Kunden ein Vermögen von über 74,5 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Mit einer flächendeckenden Präsenz in ganz Italien verfügt sie über 45 Filialen und 137 Geschäftsstellen, in denen über 2.050 Finanzberater tätig sind, sowie über einen hochentwickelten digitalen Kontaktservice. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Banking-Plattform www.bancagenerali.it den Kunden einen Zugang zu Bankdienstleistungen und -geschäften.

MainStreet Partners

MainStreet ist der ESG-Partner von Top-Tier-Investoren und bietet einen One-Stop-Shop für Nachhaltigkeitsanforderungen auf Portfolio-Ebene. Zu den Kunden zählen einige der anspruchsvollsten und führenden Vermögensverwalter, Asset Manager, Investmentbanken, Versicherungen und Asset Owner in der Finanzbranche. MainStreet Partners hat seinen Sitz in London, wird von der Financial Conduct Authority reguliert und besteht aus zwei Hauptbereichen:

ESG Advisory bietet Lösungen für die Erstellung von ESG-Multi-Asset- und Multi-Manager-Portfolios mit Investmentfonds, Aktien und Anleihen. Das Unternehmen entwickelt mit seinen Partnern Produkte, die sich an den höchsten Standards der Nachhaltigkeit ausrichten; Portfolio Analytics bietet einen ganzheitlichen Ansatz für die Analyse von ESG-Daten, wie z.B.: transparente und detaillierte Fonds-ESG-Ratings, Bewertung der Kundenportfolios, um ihr ESG-Profil zu verbessern und sie an die "grüne" Verordnung anzupassen.

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

SMIP ist die Graduate School of Business des Politecnico di Milano und eine der besten wissenschaftlichen und technologischen Universitäten weltweit, die sich seit mehr als 40 Jahren mit der Bereitstellung von Management-Trainingsprogrammen für Absolventen, Fachleute, Unternehmen und Institutionen beschäftigt. Im Fokus stehen die Bereiche Innovation, digitale Transformation und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2014 startete MIP den ersten Executive MBA Italiens im Bereich des digitalen Lernens. Heute ist die digitale Ausbildung ein integraler Bestandteil des gesamten Bildungsportfolios. Dieses Engagement führt dazu, dass die MIP in den weltweit führenden Rankings aufgestiegen ist und in den QS Online MBA Rankings 2020 auf Platz 5 und im FT Online MBA Ranking 2020 auf Platz 9 steht. Die Schule legt besonderes Augenmerk auf Fragen der Nachhaltigkeit: Sie ist die einzige europäische Business School unter den B-Corporation-zertifizierten Einrichtungen. Diese Anerkennung wird an Unternehmen vergeben, die sich durch ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und den Aufbau einer integrativeren Gesellschaft auszeichnen. MIP arbeitet mit national und international renommierten Unternehmen zusammen und baut Partnerschaften auf, die es ermöglichen, Trainingskurse mit dem Ziel zu entwickeln, die notwendigen Werkzeuge zu liefern, um den Herausforderungen der Märkte zu begegnen. Die Internationalisierung ist ein weiteres Merkmal von MIP: Über 70 verschiedene Nationalitäten sind in den Unterrichtsräumen und Büros vertreten. Das Ausbildungsangebot besteht aus über 40 Master-Abschlüssen pro Jahr, darunter MBAs und Executive MBAs, einem Katalog von mehr als 200 offenen Programmen, die den Profilen von Führungskräften und verschiedenen maßgeschneiderten Trainingskursen für Unternehmen gewidmet sind.

