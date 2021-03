NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der 50-prozentige Abschlag auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zu den beiden Wettbewerbren VW und Toyota sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht daher eine klare Chance, die Aktie für überzugewichten bis zu den Halbjahreszahlen. Bis dahin dürften die Investoren die Ergebnisqualität allmählich entdeckt haben./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

