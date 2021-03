Law Corner von Dr. Anne de Boer, Partnerin und Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek Die EU hat am 07.10.2020 die Verordnung über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen - (EU) 2020/1503 (ECSP-VO) verabschiedet, die am 10.11.2021 in Kraft tritt. Durch die Regelungen soll Unternehmen die grenzüberschreitende Aufnahme von Kapital weiter erleichtert und die Kapitalmarktunion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...