Der Finanzdienstleister Hypoport will nach einem enttäuschend schwachen Geschäftswachstum 2020 im laufenden Jahr höher hinaus. Der Umsatz dürfte von zuletzt knapp 388 Millionen Euro auf 430 bis 460 Millionen Euro steigen, teilte der im SDax gelistete Vermittler von Krediten und Versicherungen am Montag in Berlin mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...