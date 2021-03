Sparen war bei den deutschen Privathaushalten im vergangenen Jahr hoch im Kurs. An Konsum hatten die Bundesbürger in der Corona-Krise hingegen wenige Freude. So sind die Konsumausgaben 2020 so stark eingebrochen wie seit 1970 nicht mehr. Die Corona-Krise hat das Finanzverhalten der Deutschen im vergangenen Jahr stark geprägt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis). Demnach sind die Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland im vergangenen Jahr um 4,6% gesunken. ...

