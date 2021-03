Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) detailliert im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2020 die am 10. Februar vorab gemeldeten Ergebnisse und bestätigt die nachhaltigen Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Nach +24,5% Zuwachs in Q1 und Corona-Bremseffekten ab Q2 kam der Umsatz mit EUR 244 Mio zwar knapp unter dem Vorjahresrekord herein, aber Gewinn und Cashflow kletterten durch sehr hohe Kostenelastizität und im Jahresverlauf zunehmende Margenstärke zweistellig auf neue Rekorde. Das Betriebsergebnis EBIT vor Zinsen und Steuern lag bei EUR 31,03 Mio ...

