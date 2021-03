Die Baukosten sind im Februar erneut in allen Sparten weiter angestiegen. Vor allem höhere Preise bei Stahlprodukten trieben die Kosten an, aber auch Kunststoffwaren wurden im Vergleich zum Vorjahr teurer, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Der Index für Wohnhaus- und Siedlungsbau legte im Jahresvergleich um 4,4 Prozent zu.Bei den Tiefbausparten stieg der Index für Straßenbau um 1,6 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...