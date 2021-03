Köln (ots) - Die Dokumentation sorgte bei TVNOW für Aufsehen - jetzt (Link: https://audionow.de/podcast/c40bd754-74aa-44ce-b7a9-79c7ead02e69) startet exklusiv bei AUDIO NOW der Podcast "Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers". In einer True-Crime Weltpremiere begleitet die Produktion der Audio Alliance mit Schauspieler und Sänger Jan Josef Liefers und Prof. Dr. Michael Tsokos, Leiter der Berliner Rechtsmedizin, zwei reale rechtsmedizinischen Obduktionen.Pietätvoll und authentisch entschlüsselt der Rechtsmediziner mit seinem Team Schritt für Schritt das Rätsel um zwei echte Todesfälle. Jan Josef Liefers übernimmt dabei die Rolle des Mittlers zwischen den Experten und dem Zuhörer. Im Zentrum steht die Frage: War es ein Unfall, ein Suizid oder ein Tötungsdelikt?Host des Podcasts ist Annette Ewen, die rund um die authentischen Fälle spannende wissenschaftliche Fragen klärt wie: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Obduktion und einer Autopsie? Was macht eine Sektionsassistentin? Wie viel wiegt eigentlich die Lunge? Was ist der Unterschied zwischen Erdrosseln und Erwürgen? Und außerdem geht es um die große Frage der Seele. Gibt es sie? Ist ihre Existenz vielleicht sogar messbar?Und hierbei geht es in den ersten beiden Folgen, die ab sofort abrufbar sind:Folge 1Wir sind dabei, wenn zwei Leichen obduziert werden. Es sind zwei echte Fälle. Wie sind sie zu Tode gekommen? War es ein natürlicher Tod? Selbstmord? Ein Unfall? Oder sogar Mord? Stimmt die Vermutung der Ermittler?Rechtsmediziner Michael Tsokos nimmt seinen Freund Jan Josef Liefers mit zu einer Obduktion in den Sektionssaal. Hier macht der Rechtsmediziner eine Computertomographie, bei der ihm etwas Ungewöhnliches auffällt.Folge 2Michael Tsokos hat einen Verdacht, wie die beiden Toten ums Leben gekommen sind. Gibt es Abwehrverletzungen, die auf einen Angriff hinweisen? Kratzspuren? Blaue Flecken? Um das zu klären, beginnt der Rechtsmediziner mit der äußeren Leichenschau. Auch Jan Josef Liefers packt mit an. Dabei bleiben aber einige Fragen offen. Aber wann wird eine Autopsie gemacht? Was genau muss dabei untersucht werden?Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4863668