Warren Buffett hat seinen Ansatz in seinem Brief an die Aktionäre ein weiteres Mal erklärt. Demnach geht es dem Orakel von Omaha darum, langfristig orientiert weiterhin die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zudem existieren einige wesentliche Ankerbeteiligungen, die echte Cash Cows sind. Das heißt: Es geht weiterhin um solide Gewinnrenditen beim Ansatz von Warren Buffett. Sowie auch um Aktienrückkäufe. Mit diesen Mitteln hat das Orakel von Omaha beispielsweise im letzten Jahr die Menge aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...