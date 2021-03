Wien (www.anleihencheck.de) - Mit insgesamt drei EUR-Tranchen von Ahlstrom (EUR 350 Mio.), Cadent (EUR 625 Mio.) und Volksbank Wien (EUR 500 Mio.) war die EUR-Primärmarktaktivität am Freitag recht gering, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allen gemeinsam gewesen seien ein starkes Investoreninteresse und damit eine recht deutliche Einengung der Emissionsspreads/Renditen ab den IPTs. Am Freitag seien keine neuen EUR Corporate oder Financials Mandate für diese Woche veröffentlicht worden. Aus dem Segment der Govies/SSAs würden heute die Slowakei und Litauen mit Anleihen-Aufstockungen erwartet. ...

