Salesforce-CEO Marc Benioff gab mit der Übernahme von Slack den spektakulärsten Deal des vergangenen Jahres an der Wallstreet bekannt. Daneben glänzte Salesforce aber auch mit anderen Unternehmensbeteiligungen.Ende Februar wurde bekannt, dass Salesforce 2,17 Milliarden Dollar Gewinn durch seine Investitionen in Tech-Werte realisiert hatte. Zu den erfolgreichen Investitionen zählten unter anderem die Beteiligungen an Snowflake, nCino und Zoom.Nur knapp eine Woche später meldete Salesforce nach Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...