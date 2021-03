MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach einer Informationsveranstaltung auf "Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Seine positive Sicht auf die Aktie sei bestärkt worden, Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2021 seien konservativ und ein positiver freier Barmittelzufluss (FCF) könnte bereits 2022 erreichbar sein. Der Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts dürfte zudem spätestens Ende Sommer abgeschlossen sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 08:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

