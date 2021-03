Pressemitteilung der Pentracor GmbH:

Herzinfarkt: Therapie von Pentracor erfolgreichStudie zeigt: Das Blutwäscheverfahren CRP-Apherese von Pentracor verringert die Infarktgröße und erhält die HerzfunktionDas Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB)hat mit der Veröffentlichung der "klinischen Studie an Herzinfarktpatienten" in der renommierten Fachzeitschrift "Frontiers in Cardiovascular Medicine" einen weiteren Erfolg zur Etablierung ihres Therapieverfahrens CRP-Apherese im Markt der Medizintechnik erreicht.

Wirksam bei EntzündungsgeschehenDie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...