Die steigenden Marktzinsen - insbesondere in den USA - haben den Bankensektor in den letzten Wochen stark beflügelt. Davon konnte auch die Aareal Bank profitieren, wegen des Geschäftsmodells mit dem Fokus auf Immobilienfinanzierungen jedoch nicht ganz so stark. Nichtsdestotrotz steht die Aktie kurz vor dem Ausbruch über einen wichtigen Widerstand. Für risikofreudige Anleger die Gelegenheit zum Traden.Wird die Hürde aus Verlaufshoch und Gap-Kante im Bereich von 24 Euro gemeistert, wäre die 26-Euro-Marke ...

