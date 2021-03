TORONTO, ONTARIO -- (15. März 2021) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung der kanadischen Provinz Ontario ("Regierung Ontarios") eingeladen wurde, an der Arbeitsgruppe für Wasserstoffstrategien der Regierung Ontarios (Hydrogen Strategy Working Group), die dem Umweltministerium (Ministry of the Environment, Conservation and Parks) unterstellt ist, teilzunehmen.

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President von dynaCERT, und Jim Payne, CEO von dynaCERT, werden laufend an den Strategiesitzungen der Regierung Ontarios teilnehmen, um die Entwicklung der von der Regierung Ontarios ins Leben gerufenen Wasserstoffstrategie zu fördern.

Hydrogen Strategy Working Group

Die Regierung Ontarios hat mit der Hydrogen Strategy Working Group eine neue Arbeitsgruppe für Wasserstoffstrategien eingerichtet, um die Entwicklung der Wasserstoffstrategie für die Provinz Ontario fachlich zu unterstützen.

Diese Arbeitsgruppe will im Rahmen ihrer Arbeit auf den Beiträgen aufbauen, welche die Regierung Ontarios über einen öffentlichen Konsultationsprozess sowie über das Diskussionspapier zu Wasserstoff für die Provinz Ontario zusammengetragen hat. Die Mitglieder der Hydrogen Strategy Working Group werden auch Ratschläge für die Nutzung von Wasserstoff in verschiedenen Sektoren erteilen und Ontario zur Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Wasserstoffmarkt verhelfen. Die Regierung Ontarios hat 21 Teilnehmer der Wasserstoffwirtschaft Ontarios in die Hydrogen Strategy Working Group geholt, welche sich aus Experten aus Industrie und Wissenschaft formiert. Mehr dazu unter https://www.ontario.ca/page/low-carbon-hydrogensection-5

Umsätze in der internationalen Bergbaubranche

Im ersten Quartal 2021 konnte dynaCERT über Verkäufe an seinen Vertragshändler H2Tek, der auf den Vertrieb der HydraGEN-Technologie in der Bergbaubranche spezialisiert ist, seine Vorzeigetechnologie - und zwar die Modelle HG-1 HydraGEN, HydraGEN HG2 sowie die leistungsstärkeren Gerätetypen HydraGENHG-4C und HydraGEN HG-6C - an internationale Bergbauunternehmen in Russland, China, Brasilien und Peru ausliefern bzw. entsprechende Auftragsbestätigungen erhalten. Gesponsert wird H2Tek auf internationaler Ebene von der Export Development Corporation, einer der kanadischen Regierung unterstellten Firma, sowie dynaCERTs Exklusivhändler für Asien, Puma HydroCarbons, der in China ansässig ist. dynaCERTs geschützte HydraGEN-Technologie wird auf internationaler Ebene von verschiedenen Unternehmen im Diamanten-, Kohle-, Kupfer- und Goldbergbau eingesetzt. Die leistungsstarken Gerätetypen HydraGEN HG-4C und HydraGEN HG-6C werden demnächst in obertägigen Bergbaubetrieben in großen 50-Liter-Dieselmotoren zum Einsatz kommen, die unter extremen klimatischen Bedingungen, wie z.B. in Tagebaubetrieben mit Temperaturen unter -40 Grad Celsius und in entlegenen Gebieten des Planeten, betrieben werden.

Umsatzzuwächse in der nordamerikanischen LKW-Branche

Im ersten Quartal 2021 hat dynaCERT Kaufaufträge mit Vorauszahlung für zwanzig (20) der neuesten vom Unternehmen für 2021 entwickelten Modelle des Gerätetypen HG-1 erhalten. Sie gehen an die im nordamerikanischen Kontinentaltransport tätigen Speditionskunden der Firma KarbonKleen, die ihre erfolgreichen Tests auf ihre Speditions- und Logistikkunden ausweitet.

Im ersten Quartal 2021 hat dynaCERT über seinen Vertragshändler H2Tek die HG-2-Modelle des Unternehmens in Ontario verkauft, wo sie in einen mittelgroßen Dodge-Pickup und einen Lieferwagen der Marke Ford F-350 eingebaut wurden.

Erfolg in der Stadt Woodstock

dynaCERT hat in der Stadt Woodstock soeben seine Emissionstests an der gesamten kommunalen Bus- und Müllwagenflotte abgeschlossen. Ziel war hier, anhand des ersten, bereits im Vorfeld angekündigten Pilotprojekts die Senkung der Treibhausgase und Kraftstoffeinsparungen mit sehr soliden Ergebnissen zu demonstrieren. Die Stadt Woodstock konnte den Kraftstoffverbrauch ihrer Müllwägen, die mit dynaCERTs HydraGEN-Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen ausgestattet sind, ganz erheblich senken.

dynaCERT steht außerdem mit mehreren Gemeinden der Provinz Ontario in Verhandlungen und unterbreitet diesen Angebote sowie umfangreiche Analyseberichte für ihre Flotten, aus denen hervorgeht, welche möglichen Kraftstoffeinsparungen und vor allem Emissions- und Treibhausgassenkungen durch den Einsatz der "HydraGEN Carbon Emission Reduction Technology" erzielt werden können.

dynaCERT und sein Händler verhandeln mit den weltweit größten Schadstoffverursachern im Transportwesen

dynaCERT steht gemeinsam mit seinem kanadischen Handelspartner Mobile Emissions Testing Inc. ("Mobile Emissions") derzeit in Verhandlungen mit einem der weltweitgrößten Gütertransportunternehmen, das seine CO2-Emissionen senken möchte. Mobile Emissions unterstützt das Unternehmen zudem bei seinen Initiativen in Zusammenarbeit mit der Regierung Ontarios und konzentriert sich daneben auch auf einige der größten Kommunalkunden der Provinz.

Forschung und Entwicklung von Elektrolyseuren zusätzlich zum Kerngeschäft

Mit mehr als 17 Jahren Forschung und Entwicklung, wissenschaftlichem Know-how sowie Planungserfolgen im Bereich der Wasserstofferzeugung hat dynaCERT die Absicht, seinen Erfahrungsschatz und sein Wissen zu erweitern und in den kommenden Jahrzehnten als Grundlage für die Weiterentwicklung und Adaptierung seiner HydraGEN-Technologie für zahlreiche globale Märkte zu nutzen. dynaCERTs Wasserstoff-Elektrolyseure haben zahlreiche Transformationen durchlaufen, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Die alkalischen Wasserstoff-Elektrolyseure, über die dynaCERT aktuell verfügt, sind am besten für die drucklose Wasserstoffherstellung von bis zu 500 Litern pro Stunde geeignet und können für einen höheren Wasserstoffbedarf gestapelt werden.

Gurjant Singh, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von dynaCERT, erklärt: "Die nächsten Produkte von dynaCERT, wie etwa die Elektrolyseure mit Anionentauschermembran und Kationentauschermembran, werden Druckwasserstoff erzeugen, um den globalen Bedarf zu decken. Druckwasserstoff wird die Kosten für die Komprimierung deutlich senken und damit den Einsatz in klein- und großformatigen Anwendungen wie der netzunabhängigen Stromversorgung, Brennstoffzellen etc. erschwinglich machen. Mit dynaCERTs smarter Steuerung können Verbraucher die Wasserstoffproduktion aus der Ferne steuern und das Datenmanagement vereinfachen.

dynaCERT setzt sich für das Erreichen des Netto-Null-Emissionsziels bis zum Jahr 2050 ein. Das exponentielle Wachstum der Wasserstoffproduktion über herkömmliche Methoden in den vergangenen Jahren hat die Umwelt weiter negativ beeinflusst. Im Jahr 2019 wurden mehr als 550 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben, weil Wasserstoff über das Verfahren der Methanreformierung erzeugt wurde. Bei einem Preis von 50 Dollar pro Tonne pro Emissionszertifikat besteht ein jährliches Einsparungspotenzial von mehr als 27 Milliarden Dollar. Für uns von dynaCERT, mit unserer zum Patent angemeldeten Methode der Kohlenstoffsequestrierung, sind Emissionszertifikate auch in Zukunft eine wichtige Einnahmequelle. Daneben sammeln wir Zertifikate für die CO2-Einsparungen, die mit unseren wasserstofferzeugenden Elektrolyseuren erzielt werden."

Jim Payne, CEO von dynaCERT, erklärt: "dynaCERT unterstützt die von der Regierung Ontarios eingeleiteten Initiativen zur Entwicklung ihrer Wasserstoffstrategie voll und ganz. Die Hydrogen Strategy Working Group der Regierung Ontarios spielt in der Entwicklung einer tragfähigen Wasserstoffstrategie eine maßgebliche Rolle. Ein großes Lob all jenen, die sich im Rahmen dieser Initiative der Regierung Ontarios so tatkräftig engagieren, und ein großer Dank allen teilnehmenden Regierungsmitgliedern und Privatunternehmen, die sich dafür einsetzen, dass Wasserstoff zu einem wichtigen Teil unserer gemeinsamen Zukunft wird."

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

