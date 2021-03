Der Dax beendete eine spannende Handelswoche in aussichtsreicher Position. Der Index konnte in den letzten Handelstagen seine Ausbruchsbewegung über den Widerstandsbereich 14.170 / 14.200 Punkte weiter manifestieren. Das offeriert dem Index für die nächsten Handelstage durchaus weitere Chancen. Auch die beiden Versorgertitel E.ON und RWE konnten von der positiven Stimmung am Gesamtmarkt profitieren und setzten hierbei erste Akzente auf der Oberseite. ...

