In Erwartung einer kraftvollen Erholung der Weltwirtschaft von der Coronavirus-Pandemie steigen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax nahm am Montag Kurs auf sein Rekordhoch der vergangenen Woche und stieg um 0,2 Prozent auf 14.538 Punkte. Der EuroStoxx50 gewann zeitweise 0,6 Prozent und notierte mit 3857,07 Zählern so...

Den vollständigen Artikel lesen ...