Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir bewerten die laufende Erholung an den Börsen. Wir werfen einen Blick auf die Segmente und schauen auf INDUS HOLDING. Außerdem im Fokus: BILIBILI und BAIDU aus China und der neue Rekord beim BITCOIN.

Die Wall Street beendete die letzte Woche uneinheitlich. Der NASDAQ100 gab knapp ein Prozent nach, der S&P500 legte 0,1 % zu und der DOW Jones schaffte ein Plus von 0,9 %. Unterm Strich stand die letzte Woche im Zeichen der Erholung. Das galt für alle Segmente.

Schon laufen die Wetten in NEW YORK, ob es das jetzt gewesen ist mit der Korrektur der Technologiewerte. Können -12% im NASDAQ100 schon reichen, um den Markt bereinigt zu haben? Immerhin hat sich der Index schon wieder um 7% erholt. Gut die Hälfte der Korrektur ist also schon wieder aufgeholt. Die bekanntesten New Yorker Analyseteams wetten bereits auf den neuen Ansatz. Durchweg mit der Begründung: 20 bis 25 % in den bekannten großen Techs müssten reichen. Dass könnte sich als verfrüht herausstellen, denn…

Den vollständigen Artikel lesen ...