Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Tendenz zur Spreadeinengung könnte am Freitag ein Ende gefunden haben, so die Analysten der Helaba.Der zur Beurteilung relevante ITRAXX Senior Financials habe nach einem Zwischentief bei 55,27 einen Richtungswechsel nach oben vollzogen. Damit scheinen sich die Muster der Vergangenheit zu wiederholen, so die Analysten der Helaba. Regelmäßig habe sich gezeigt, dass die Zone von 54-56 nicht zu durchbrechen gewesen sei und ein Gegenimpuls eingeleitet worden sei. Insofern sei auch ein neuerlicher Test der 55-Tagelinie in Erwägung zu ziehen. ...

