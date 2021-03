Vertriebslizenz-Partnerschaft mit Stigma Grow wird BevCanna-Produkte an Einzelhändler in ganz Kanada vertreiben

Vancouver, BC, 15. März 2021. Das diversifizierte Unternehmen für Gesundheit und Wellness, Getränke und Naturprodukte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ("BevCanna" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit dem angesehenen Cannabis-Anbau- und Extraktionsunternehmen Stigma Grow (TSX-V:CANB) eingegangen ist, um die preisgekrönte Keef Brands-Produktlinie von mit Cannabis angereicherten Getränken in ganz Kanada einzuführen, ebenso wie die hauseigenen und White-Label-Kundenprodukte von BevCanna.

Stigma Grow ist ein führendes kanadisches Unternehmen für den Anbau und die Extraktion von Cannabis-Produkten, das mit seiner breiten Palette an BHO (Butan-Haschöl)-Cannabis-Konzentratprodukten in jeder größeren Provinz vertreten ist. BevCanna wird die starken und expandierenden kanadischen Vertriebskanäle von Stigma Grow nutzen, um den Vertrieb der Keef-Produktlinie sowie der hauseigenen und White-Label-Kundenprodukte von BevCanna in ganz Kanada aufzunehmen.

Die Partnerschaft wird BevCannas Produkt-Vermarktungspläne effizienter gestalten und die Durchdringung des kanadischen Marktes verbessern. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, Produkte an Vertriebspartner in den Provinzen für hauseigene und White-Label-Kundenmarken zu liefern und so die Zeit zu überbrücken, bis dem Unternehmen eine eigene Vertriebslizenz erteilt wird. BevCanna hat mehrere Gesprächsrunden mit Einkäufern in kanadischen Provinzen abgeschlossen und konnte eine starke Nachfrage nach dem Keef-Produktportfolio und den White-Label-Kundenprodukten verzeichnen. Das Unternehmen kommt mit seiner Markteinführung zügig voran, wobei eine Reihe von Aufträgen und Liefervereinbarungen in naher Zukunft formalisiert werden und in der Folge die Auslieferung an ausgewählte Provinzen beginnen soll.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Stigma Grow bei der Einführung unseres Produktportfolios in ganz Kanada", sagte die Präsidentin von BevCanna, Melise Panetta. "Indem wir das landesweite Vertriebsnetz von Stigma Grow in Zusammenarbeit mit Behörden in den Provinzen nutzen, können wir unsere Produkte schnell an die Verbraucher bringen und sofort von der großen Nachfrage der Verbraucher nach einer größeren Auswahl an Cannabis-Getränken profitieren."

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellness-Getränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und Cannabinoid-haltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist.

Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, https://keefbrands.com/.

Über Stigma Grow

Stigma Grow ist ein hochmodernes Unternehmen für Cannabisanbau und -extraktion, das sich vorteilhaft positioniert hat, um die unerfüllten Marktanforderungen und Stigmata innerhalb der legalen Cannabisindustrie frontal anzugehen. Die Produkte wurden entwickelt, um den Status quo zu durchbrechen und die Diskussion um Kanadas legale Cannabisindustrie dramatisch zu verändern. Die Muttergesellschaft von Stigma Grow ist CanadaBis Capital Inc. (TSXV:CANB).

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

mailto:bryce@bevcanna.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Partnerschaft mit Stigma Grow und ihre erwarteten Vorteile; die Erteilung einer Verkaufslizenz von Health Canada; dass die Partnerschaft es dem Unternehmen ermöglichen wird, Kaufaufträge und Liefervereinbarungen von Provinzhändlern für Eigen- und White-Label-Kundenmarken zu erhalten; Verbraucherpräferenzen für Cannabisprodukte wie Getränke; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: dass Health Canada dem Unternehmen möglicherweise keine Vertriebslizenz erteilt; allgemeine Marktbedingungen, Änderungen der Verbraucherpräferenzen und die Volatilität der Rohstoffpreise sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 26. Februar 2021 mit Future Money Trends, LLC einen Vertrag über Marketing und Investor Relations mit einer Laufzeit von 6 Monaten und einer Vergütung von 500.000 US-Dollar abgeschlossen hat.

NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S.-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

