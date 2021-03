Pressemitteilung der PNE AG:

PNE-Gruppe verkauft schwedisches Windparkprojekt "Hultema"

- Windenergieanlagen mit rund 60 MW Nennleistung geplant

- PNE-Gruppe ist bei Bau- und Betriebsmanagement als Dienstleister tätig

Die international in der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe hat einen weiteren Erfolg in Schweden erzielt. Der von der PNE-Gruppe entwickelte schwedische Windpark "Hultema" mit einer geplanten Nennleistung von rund 60 MW wurde an den Schweizer Infrastrukturfonds Reichmuth Infrastruktur II KmGK verkauft.

Nach den bereits früher erfolgten Verkäufen der schwedischen Windenergieprojekte "Målarberget" und "Laxaskogen" mit einer Gesamtnennleistung von ...

