Lieferando hat in einigen Städten die Liefergebühren fast verdoppelt. Erklärt wird das mit gestiegenen Logistikkosten sowie Löhnen für die Fahrerinnen und Fahrer. Wer bei Lieferando Pizza oder Burger bestellt, könnte ab sofort tiefer in die Tasche greifen müssen: Der Essensbringdienst hat in mehreren deutschen Großstädten die Gebühren für die Lieferung von bisher 1,50 Euro auf 2,90 Euro erhöht. Logistikkosten und gestiegene Löhne als Grund für die Erhöhung Lieferando selbst nennt als Grund für die Preiserhöhungen gestiegene Kosten in der Logistik und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...