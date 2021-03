Aufgrund der aktuellen Chipknappheit kommt Sony mit der Playstation-5-Produktion nicht hinterher. Dennoch hat sich die Konsole in den USA innerhalb der ersten vier Monate besser verkauft als jede andere Spielkonsole vor ihr. Der Umsatz mit Spielkonsolen in den USA erreichte im Februar 2021 nach Angaben des Marktforschungsunternehmens NPD den Wert von 406 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und ist der höchste Wert seit Februar 2011. Hauptumsatztreiber war die Nintendo Switch, von der mehr Einheiten in einem Februar verkauft wurden als von jeder ...

