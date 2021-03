In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 4,50%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) als "durchschnittlich attraktiv" (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Anleihe befindet sich im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

Aufgrund der guten Ertragsentwicklung der vergangen Jahre mit der Verbesserung sämtlicher Finanzkennziffern sowie des insbesondere durch die Groß-Investition in Litauen geplanten weiteren Umsatz- und Ertragswachstums in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 3,90% p.a. (auf Basis des Kurses von 102,85% am 12.03.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zum Ende der Laufzeit am 12.09.2026) sei die Bewertung von 3,5 von 5 möglichen Sternen gerechtfertigt, so die KFM-Analysten.

Aufgrund der Pandemie-Auswirkungen sehen die Analysten eine kurzfristige Verschlechterung der Finanzkennziffern in den Jahren 2021 und 2022. Mittel- und langfristig dürften sich diese laut KFM jedoch über den weiteren Ausbau der Marktstellung und bei vollständiger Inbetriebnahme des neuen Werkes in Vilnius wieder verbessern.

Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/26

