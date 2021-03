Mainz (ots) - Misslungener Auftakt im Superwahljahr: Die CDU verliert bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sind die historisch schlechten Wahlergebnisse im ehemals schwarzen Südwesten der Bundesrepublik auf die Maskenaffäre und die wachsende Kritik am Corona-Management auf Bundesebene zurückzuführen? Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet, seit knapp acht Wochen Parteichef, ist gleich im Krisenmodus: Wie will die CDU im Superwahljahr das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Und was bedeutet das Wahlergebnis für die Ambitionen des CDU-Parteivorsitzenden auf die Kanzlerkandidatur?"Was nun, Herr Laschet?" fragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Montag, 15. März 2021, 19.20 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Montag, 15. März 2021, 19.00 Uhr, erhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun"Was nun, ...?" in der ZDFmediathek: https://wasnun.zdf.de"Was nun, Herr Laschet?" vom 16. Januar 2021 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/was-nun/was-nun-134.html (https://zdf.de/politik/was-nun/was-nun-134.html)"heute" in der ZDFmediathek: http://ZDFheute.dehttps://twitter.com/ZDFheute (https://twitter.com/zdfheute)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4864048