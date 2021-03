Die deutschen Banken und Sparkassen fassen ihre Online-Bezahlverfahren Paydirekt, Giropay und Kwitt unter der Marke Giropay zusammen - ein naheliegende Versuch, die Kräfte der Deutschen Kreditwirtschaft zu bündeln. Ziel von Giropay ist es, ein einheitliches, allgemein verständliches System zu schaffen, das sowohl die Kunden als auch die Händler für sich verstehen und das sowohl die Online- als auch die Offline-Zahlungen in sich vereint. Perspektivisch soll hier auch die Girocard - die in Deutschland am meisten genutzte Debitkarte, die von vielen immer noch als EC-Karte bezeichnet wird - integriert werden...

