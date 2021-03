DJ Regeneron und Sanofi mit positiven Daten zu Krebsmittel Libtayo

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben eine Phase-3-Studie mit ihrem Krebsmedikament Libtayo wegen positiver Ergebnisse vorzeitig beendet. Libtayo sei die erste Immuntherapie, die ein verbessertes Gesamtüberleben bei Patienten mit fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs zeige, heißt es in einer Mitteilung der beiden Pharmafirmen. Das Sterberisiko sinke bei einer Behandlung im Vergleich zur üblichen Chemotherapie um 31 Prozent.

Behandelt wurden in der Studie Patientinnen mit Libtayo als Monotherapie im Vergleich zur Chemotherapie, deren Gebärmutterhalskrebs rezidiviert oder metastasiert ist und zuvor mit einer Chemotherapie behandelt wurde. Die klinische Phase-3-Studie sei auf Empfehlung des unabhängigen Datenüberwachungskomitees vorzeitig abgebrochen worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre Ergebnisse werden die Grundlage für die Zulassungsanträge in diesem Jahr bilden.

Regeneron und Sanofi entwickeln und vermarkten Libtayo weltweit gemeinsam. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte im Februar den erweiterten Einsatz von Libtayo für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Das Medikament ist auch für einige Patienten mit Basalzellkarzinom und fortgeschrittenem kutanem Plattenepithelkarzinom zugelassen.

